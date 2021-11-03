Довибори до Верховної Ради: на Черкащині та Херсонщині перемогли "Слуги Народу"

Новий нардеп від Херсонщини / фейсбук Сергія Козиря

ЦВК повідомила попередні результати проміжних виборів народних депутатів на двох округах - там вже опрацювали 100% виборчих протоколів.

За попередніми підсумками виборів на окрузі №197, Черкаська область, 46,95% проголосували за Віталія Войцехівського («Слуга народу»).

Інформація після підрахунку 100% протоколів

Його найближчий опонент, самовисуванець Владислав Голуб, набрав 25,44%.

На окрузі №184 переважає інший кандидат від «Слуги народу» Сергій Козир, який набирає 65,38% голосів. Кандидат від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко набрав 14,33% голосів.

Інформація після підрахунку 99,46% протоколів

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.