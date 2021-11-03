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Довибори до Верховної Ради: на Черкащині та Херсонщині перемогли "Слуги Народу"

16:39
Новий нардеп від Херсонщини - фото 1
Новий нардеп від Херсонщини / фейсбук Сергія Козиря

ЦВК повідомила попередні результати проміжних виборів народних депутатів на двох округах - там вже опрацювали 100% виборчих протоколів.

За попередніми підсумками виборів на окрузі №197, Черкаська область, 46,95% проголосували за Віталія Войцехівського («Слуга народу»).

Довибори до Верховної Ради: на Черкащині та Херсонщині перемогли 'Слуги Народу' - фото 209609

Інформація після підрахунку 100% протоколів

Його найближчий опонент, самовисуванець Владислав Голуб, набрав 25,44%.

На окрузі №184 переважає інший кандидат від «Слуги народу» Сергій Козир, який набирає 65,38% голосів. Кандидат від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко набрав 14,33% голосів.

Довибори до Верховної Ради: на Черкащині та Херсонщині перемогли 'Слуги Народу' - фото 209608

Інформація після підрахунку 99,46% протоколів

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

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Радіо Свобода
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