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Достаем одеяло и копим на грев: Верховный суд отменил все победы Насирова

14:00
Насиров может расчехлять одеяло - фото 1
Насиров может расчехлять одеяло

Уголовное дело против бывшего главы ГФС передадут в Высший антикоррупционный суд Украины, так что Роману Насирову впору отправляться на медобследование для нахождения "серьезных болезней" и очередного отпетливания от пребывании в СИЗО.

Дня днях Кассационный административный суд Верховного суда рассмотрел иски по решениям судов низших инстанций, которые восстанавливали Романа Насирова в должности главного налоговика.

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Более того, служители Фемиды постановили разобраться с уголовками, ведь Насирову инкриминируют соучастие в преступлениях Александра Онищенко. Без помощи тогда еще главы ГФС одиозный нардеп не смог бы провернуть свои схемы и нанести государству ущерба на миллиарды гривен.

При этом ранее адвокаты зашкварившегося персонажа каким-то образом умудрялись доказывать, что должность Насирова была "церемониальной", а он сам лишь "подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов".

Теперь же этим выдуманным и обелявшим злоумышленника историям пришел конец, а дело Насирова будут полноценно рассматривать в суде.

Как утверждают в Центре противодействия коррупции, решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию, так что уже в ближайшее время экс-главу ГФС можно будет увидеть теряющим сознание в зале заседаний антикоррупционного суда.

Напомним, посадить за преступление экс-чиновника в обычном суде не могут уже больше года - прокуроры по требованию адвокатов зачитывают сотни страниц обвинительного акта вслух в полной версии.

После объявления Насирову подозрения Кабмин уволил его с должности, которая, к слову, является проклятой - в руководители ведомства, судя по всему, долгое время подбирали лишь коррупционеров.

Сейчас вся надежда на реформирование зашкварной структуры ложится на Макса Нефедова, который выиграл конкурс, но к фактической работе еще не приступил.

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Макс Нефедов Роман Насиров антикоррупционный суд суд Верховный Суд Украины Новости Украина
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