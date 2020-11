Домом Шерлока Холмса в Лондоне владеет семья Назарбаева

Кому платит ренту Шерлок Холмс?

Британская газета The Times выяснила, кто владеет легендарным домом на Бейкер-стрит, где волею литературного гения Артура Конан Дойла был поселен великий сыщик - Шерлок Холмс.

Оказалось, что здание по адресу Бейкер-стрит, 221b принадлежит семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По данным издания, дом на 90% находится в собственности дочери президента Дариги Назарбаевой, еще 10% записаны на ее сына Нурали Назарбаева.

В общей сложности семье Назарбаевых принадлежат земля и дома от 215 до 237 по Бейкер-стрит, утверждает The Times в своей статье Strange case of Dariga Nazarbayeva, mystery owner of Sherlock Holmes’s Baker Street address.

Формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 миллионов фунтов стерлингов. Но на самом деле - в собственности семьи правителя Казахстана.

Напомним, что в 2019 Назарбаев отошел от дел, назначив преемника и осуществив вожделенный транзит власти, однако ветеран политики сохранил влияние в своей стране, а также, судя по новостям из Соединенного Королевства - и за пределами Казахстана.