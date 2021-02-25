Докази державної зради Медведчука: Кум Путіна "вирішував питання" з Сурковим

СБУ працює

Українські спецслужби закинули через сайт Цензор.нет аудіозапис 2014 року між Віктором Медведчкуком і Владиславом Сурковим, колишнім помічником президента Росії Путіна. Саме він був "куратором" операції по захопленню Криму та Донбасу.

На плівках, автентичність яких вже підтвердили в Офісі Президента, Сурков обговорює з Медведчуком питання організації постачання енергії до окупованого Росією Крима, а також питання обміну полоненими між Україною та російськими маріонетками з "ДНР" і "ЛНР".

Медведчук веде себе як довірена особа між президентами Росії та України - Путіним та Порошенком. Він хизується тим, що має постійний контакт з обома й вирішує таким чином всі "питання".

Розмова проходить у дружній атмосфері - обидва постійно матюкаються та цинічно жартують.

Сурков жартівливо просив Медведчука передати президенту України, що він хороший. Адже сам український гарант, мовляв, постійно сварить Суркова. На це Медведчук зі сміхом відповів, що Суркову начебто пропонували стати міністром внутрішніх справ України.

Дивіться відео з розмовою / Відео Цензор.НЕТ/ Увага! На відео ненормативна лексика:

Оприлюднена телефонна розмова лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова містить всі ознаки статті 111 Кримінального кодексу України “Державна зрада”. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

У СБУ зробили вигляд, що ці плівки стали для низ новиною та заявили, що вже ретельно все розслідують.

Нагадаємо, нині Медвдечук, його дружина Оксана Марченко та наближені до них нині під санкціями, що їх наклала РНБО.