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Добкин-младший снова пришел в Раду обдолбаным (ВИДЕО)

13:20
Дмитрий Добкин снова взялся за свое - фото 1
Дмитрий Добкин снова взялся за свое / Ян Доброносов via Facebook

Во вторник, 14 мая, одиозный народный депутат Дмитрий Добкин появился в зале заседания парламента в хорошем настроении духа. И, судя по всему, совершенно неспроста. По крайней мере, поведение Допы-младшего, указывает на то, что он снова нюхнул чего-то запретного.

Видео и фотки явно неадекватного нардепа опубликовал на своей странице в Facebook журналист Ян Доброносов.

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Судя по видеозаписи, Дмитрий Добкин совершенно не в состоянии усидеть на одном месте в зале ВР. По крайней мере, "успокоить" свои руки и ноги политик явно не мог.

"Спокойно усидеть трудно", - подписал видео с Добкиным-младшим Доброносов.

К слову, ничего нового в том, что Дмитрий Добкин долбит в Раде, нет. Именно этого политика связывают с выводом наркомании на новый уровень после того, как его запечатлели принимающим неизвестные препараты за колонной в зале ВР. А сразу же после употребления брата Допы начало безбожно штырить.

Попадался на подобном нардеп неоднократно, после чего в соцсетях поднимались цунами хайпа. А комментировал видеозаписи со своим участием Дмитрий Добкин очень просто. Говорил, мол, не судите, да не судимы будете. Так что косвенно даже признавался в своей зависимости.

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