Нардепы собираются в ВР чтобы переписать регламент, заспамить выборы и уволить Сытника

Нардепы соберутся на заседание в пятницу

В среду, 22 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента. Соберутся для рассмотрения названных неотложными проектов законов и постановлений в пятницу.

Как сообщили сегодня в информационном управлении аппарата парламента, созвать разрушившуюся монокоалицию и представителей других политсил на работу глава Рады решил из-за требования президента Владимира Зеленского.

Согласно обнародованной повестке дня, в ходе заседания парламентарии хотят принять хотя бы один из четырех проектов по отмене решения Рады и о переписывании регламента ВР о внесении правок в законопроект. Таким образом "Слуги народа" надеются прекратить "поправочный терроризм", которым занялись их же коллеги по фракции в интересах Игоря Коломойского. Впрочем, предлагаемый ими проект начисто убивает механизм внесения изменений в законыв случае реальной необходимости, так что вредительства в случае его принятия также будет немало.

Кроме того, нардепы хотят пропихнуть закон, которым предусмотрено создание спама кандидатами на местных выборах. Под предлогом "восстановления политической конкуренции" "Слуги народа" хотят уменьшить залог на участие в выборах мэра Киева с 4 миллионов гривен до 445 тысяч. Затронут правки и для избрания состава Львовского облсовета - с 3,6 миллиона до 398 тысяч гривен.

Параллельно с этим в пятницу нардепы хотят внести изменения в закон о НАБУ в части увольнения директора бюро за коррупционное или связанное с этим правонарушение.

Последним пунктом в повестке дня значится создание временной следственной комиссии о расследовании коррупции среди высших чинов власти. Само собой, эти расследования не затронут схемы Ермака и министра здравоохранения Максима Степанова.