До України прибув вже 9-й літак з допомогою США, на борту - 80 тонн боєприпасів

9-а пташка - у Борисполі / Олексій Резніков

Поки Путін несе п'яну маячню, а Макрон думає, як "злити" Україну, американці тихенько роблять свою справу;

Вдень 9 лютого прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Дев’ята "пташка" від США і вже другий за сьогодні літак у Борисполі з військовою допомогою від наших партнерів! До Києва прибули понад 80 тонн боєприпасів від США", - написав він у своєму Twitter.

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Також 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Восьмий літак із США, що прибув 6 лютого, доставив 86 тонн боєприпасів, приблизно стільки ж - попередній 3 лютого.

Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

Крім того, союзники заявили, що у разі потреби суттєво збільшать обсяги воєнної допомоги.