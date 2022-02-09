До України прибув вже 9-й літак з допомогою США, на борту - 80 тонн боєприпасів
Поки Путін несе п'яну маячню, а Макрон думає, як "злити" Україну, американці тихенько роблять свою справу;
Вдень 9 лютого прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Дев’ята "пташка" від США і вже другий за сьогодні літак у Борисполі з військовою допомогою від наших партнерів! До Києва прибули понад 80 тонн боєприпасів від США", - написав він у своєму Twitter.
Також 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.
Восьмий літак із США, що прибув 6 лютого, доставив 86 тонн боєприпасів, приблизно стільки ж - попередній 3 лютого.
Перша з кількох партій пакета допомоги Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.
Крім того, союзники заявили, що у разі потреби суттєво збільшать обсяги воєнної допомоги.