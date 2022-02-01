До України прибула 5 партія американської зброї
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31 січня в Україну прибув літак з черговою партією військової допомоги від США. На борту доставили понад 80 тонн боєприпасів.
Про це передає міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті.
"П'ята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру", - написав Резніков.
Міністр також додав, що це не остання поставка озброєнь із США для України. Резніков також не уточнює, скільки ще поставок очікують отримати в українському уряді.
"Найближчими днями чекаємо черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - заявив міністр.
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