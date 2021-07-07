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Егор Фирсов
Активист

Дніпро: Природа дає нам останні попередження

09:31
Сучасний Дніпро - фото 1
Сучасний Дніпро / Соцмережі

Громадський активість Єгор Фірсов розповідає про стан головної української річки - Дніпра.

Завершив вивчати звіт Рахункової палати про стан Дніпра. На жаль, результати катастрофічні. І це не висновки активістів, чи гучні заяви політичних партій, це офіційний звіт державного органу.

Нагадаю, тиждень тому Рахункова палата провела аудит з виконання програми розвитку водного господарства. Короткі висновки такі. Документ являє собою 200 сторінок ґрунтовного аналізу, але якщо коротко, то в Дніпрі виявили смертельно небезпечні коктейлі, а саме надмірні концентрації гербіцид атразин, метали – кадмій, нікель, мідь, а також ртуть.

Знайомі запитують мене, чи можна буде тепер купатись. Друзі, проблема не в "купатись". Ми можемо навіть не бачити Дніпро, і легко собі жити далі. Справжня проблема в тому, що Дніпро забезпечує 70% населення питною водою. І вода, яка тече з ваших кранів, може перестати бути придатною навіть для душу.

Я не буду перераховувати усі причини катастрофічного стану Дніпра, але декілька зобов’язаний озвучити. Одна з них - безконтрольна діяльність та зловживання фермерського господарства, яке використовує на полях отрутохімікати, які під час злив змиває у річки.

Наші очисні споруди не справляються з такою кількістю забруднюючих речовин. Більшість водоканалів будувалися в минулому сторіччі, а деякі взагалі в позаминулому. Чорна металургія, харчова промисловість та комунальне господарство кожного дня роблять водозабір з Дніпра. Це приносить їм гроші. За останні 4 роки, Дніпро приніс нашій економіці понад 100 мільярдів гривень. Але що ми повернули головній річці країни? Нічого! За 4 роки ми вклали в розвиток річки менше 5 мільйонів гривень.

Природа дає нам останні попередження: якщо не змінимо наше ставлення до неї зараз, потім може бути запізно.

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