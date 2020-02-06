Дмитрий Табачник засветился в Крыму – ФОТО

Дмитрий Табачник засветился в Крыму – ФОТО

Министр Януковича Дмитрий Табачник был замечен на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По данным СМИ, экс-чиновника заметили в Симферополе на ул. Мате Залки. С какой целью одиозный политик прибыл на полуостров – неизвестно.

Журналисты издания попытались связаться с Табачником, однако его украинские номера не обслуживаются.

Для справки

Дмитрий Табачник (род. 1963 г.) – украинский политик. В 1986 г. с отличием окончил исторический факультет КНУ имени Тараса Шевченко. В нач. 90-х занимал посты депутата Киевсовета и главы администрации президента Леонида Кучмы, в 1998 г. избран народным депутатом. С 2007 по 2010 г. исполнял обязанности министра образования в теневом правительстве Виктора Януковича. После победы последнего стал главой Минобразования и науки. В 2014 г. выехал из Украины. Через год был объявлен в розыск СБУ,

Напомним, в Сбербанке арестовали счета Табачника.