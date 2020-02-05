Для сдерживания русских: Штаты заявили об оснащении подлодок ядерными ракетами

Подлодки США оснастили ядерными ракетами

В среду, 5 февраля, Военно-морской флот США заявил о введении в эксплуатацию тактических ядерных баллистических ракет, которые размещены на субмаринах. Наличие подобного вооружения может отбить у агрессоров желание атаковать Штаты или союзные страны.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд утверждает, что наличие нового оружия на американских подлодках предназначено не столько для возможного использования ракет, сколько для сдерживания таких противников, как Российская Федерация.

- Размещение стратегических баллистических ракет с ядерными боеголовками на наших субмаринах может служить дополнительными гарантиями сдерживания. Их наличие предоставляет США скорое, более подходяще стратегическое оружие малого радиуса действия, - подчеркнул политик.

Как известно, в Белом доме впервые заявили о развертывании вооружения в феврале 2018-го года после того, как Пентагон обнаружил дыры в обороне страны и возможностях сдерживания агрессоров.

Кроме того, после нарушения русскими пунктов доктрины о ракетах средней и малой дальности, а также по принятии страной-террористом стратегии, которая заключается в возможности применения тактического ядерного оружия в конфликте в Европе, американцы решили усилить свои позиции.

Теперь Москва находится под постоянным прицелом подлодок Вашингтона, которые русские не могут обнаружить.

Напомним, в прошлом году американские инженеры создали оружие средней мощности и дальности. А вот русские своими разработками, которые привели к появлению крылатых ракет у Вашингтона, гордиться не могут. Украденный ими 40-летний проект боеприпаса с ядерным двигателем бомбанул так, что радиоактивное облако прошло над половиной Европы и Азии.

При этом Штаты от разработки подобного оружия отказались из-за его потенциальной нестабильности. Иваны же решили, что у них получится. Но кроме выхода Штатов из договора Путин ничего не добился.

Как известно, под Северодвинском русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.