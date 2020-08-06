Для разбирательств с боевиками: Лукашенко вызвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России

Лукашенко хочет приезда в Беларусь Ирины Венедиктовой

Пророссийски настроенной Ирине Венедиктовой придется схлестнуться с опытным террористом Игорем Красновым, который возглавляет прокуратуру страны-агрессора, за право привлечь к ответственности воевавших против Украины наемников.

Об этом в четверг, 6 августа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

По словам пока еще возглавляющего страну-соседку Украины диктатора, для разрешения дальнейшей судьбы упакованных КГБ террористов из ЧВК "Вагнера" в Минск должны прибыть генеральный прокурор России и глава ОГПУ.

Само собой, российские агрессоры будут настаивать на том, чтобы боевиков отпустили. Венедиктовой же придется добиваться депортации задержанных в Украину, где они должны предстать перед судом за участие в войне на Донбассе.

Кроме того, сегодняшние слова Лукашенко опровергают заявления Дмитрия Гордона, который, судя по всему, попросту придумал якобы данное президентом РБ обещание выдать военных преступников нашей стране.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности.