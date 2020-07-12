Для погашения долгов: власти решили повысить тарифы на электроэнергию в полтора раза

Тарифы на электроэнергию увеличат на 54,6%

Насильственное ущемление атомной энергетики в угоду ТЭЦ Рината Ахметова привело к увеличению себестоимости электричества и резкому обогащению донецкого олигарха. При этом все рассказы Зе команды о том, что на обычных украинцах такие перетрубации не отразятся, оказались тотальной ложью.

Искусственно созданный кризис в энергетике в правительстве хотят решить с помощью сдирания большего количества денег с населения и бизнеса.

Как объявили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начиная с 1 августа стоимость килоВатта увеличится на 54,6%. Аргументируют резкое и очень существенное подорожание чиновники тем, что хотят стрясти больше денег и погасить задолженность государства перед производителями "зеленой" электроэнергии.

При этом даже представители регулятора утверждают, что на украинскую промышленность, которая катится на дно, увеличение тарифов повлияет крайне негативно. Впрочем, больше всего это ударит по бизнесу олигарха Игоря Коломойского, чьи заводы потребляют больше всего электричества.

Решение же о повышении тарифов приняли в субботу, 11 июля.

К слову, министр энергетики Ольга Буславец, лоббирующая интересы Рината Ахметова, неоднократно утверждала, что тарифы на электричество для населения повышаться не будут.

Напомним, после смены правительства члены Кабмина протащили ничем не аргументированное решение о фактическом запрете полноценной работы для АЭС, которые могут с минимальными затратами производить мегаватты электроэнергии. При этом государство стало закупать электричество у компаний Рината Ахметова по завышенным ценам.

Чтобы хоть как-то распетлять с создавшимся кризисом и снизить затраты на днях представители Зе команды решили вернуть формулу "Роттердам +", которая, как "внезапно" оказалось, является совсем не коррупционной схемой. Ведь при ее отмене себестоимость генерации электроэнергии увеличилась на 20%.