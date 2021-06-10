Для чего нужен большой телевизор: 5 причин для покупки "гиганта"

Ассортимент больших телевизоров постоянно пополняется. Иногда кажется, что бренды участвуют в соревновании по производству устройств с огромной диагональю.

Еще 10 лет назад впечатляли 40-дюймовые модели, а сейчас даже 75 дюймов телевизор не вызывает удивления.

Зачастую пользователи не понимают, для чего нужны телевизоры на всю стену. Попробуем разобраться с их предназначением.

Домашний кинотеатр

Обустройство кинозалов в домашних условиях стало популярной тенденцией. В жилищах появляются комнаты, оборудованные большим экраном, акустикой и звукопоглощающими панелями. В рамках домашнего кинотеатра принято использовать две разновидности техники:

мультимедийные проекторы и специальные экраны,

телевизоры большого размера.

Преимущества телевизоров очевидны: подключать и настраивать их гораздо легче.

Игровая зона

Телевизоры с диагональю свыше 50-55 дюймов подходят для игр. Их можно использовать в тандеме с игровыми приставками. Прохождение шутеров, аркад и стратегий на огромном экране дарит незабываемые впечатления. Эффект полного погружения позволяет увидеть карты, сражения и миссии глазами игрового персонажа.

У топовых моделей предусмотрен игровой режим. В нем улучшена детализация и отсутствует задержка при смене кадров.

Элемент интерьера

Устройства большого дюймажа уместно смотрятся в оформлении жилищ в стиле классика, хай-тек, лофт, поп-арт. Существуют даже интерьерные модели с эксклюзивным дизайном.

Эстетичность телевизоров-гигантов обусловлена тремя факторами:

Способы монтажа

Такие девайсы можно ставить на пол или тумбу, вешать на стену или устанавливать на стойку. Узкие поля вокруг экрана

Экранное пространство у больших телевизоров огромное. Оно занимает всю переднюю панель за исключением тончайших рамок. Эстетика цветов

Корпуса телеков производители окрашивают в универсальные оттенки, которые гармонично сочетаются с интерьером.

Рабочий инструмент

Телевизоры с крупными дисплеями разумно использовать для работы. Например, доступный по ссылке https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/lg/ телевизор LG на 65 или 75 дюймов отлично подойдет для установки в офисе. Там он понадобится для презентаций, обсуждения проектов и планов, конференций и совещаний в дистанционном режиме.

Развлечения в общественных заведениях

Большие телеки можно смотреть на внушительном расстоянии. Благодаря этой возможности их целесообразно устанавливать в заведениях общественного питания, игровых комнатах ТЦ, музеях и выставочных залах.

Целью использования телевизоров с заметными экранами может быть развлечение клиентов, демонстрация рекламы или важных объявлений для посетителей. Найти применение большому телевизору можно где угодно. Главное — подобрать удачное место для установки, чтобы был на виду.