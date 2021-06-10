Для чего нужен большой телевизор: 5 причин для покупки "гиганта"
Ассортимент больших телевизоров постоянно пополняется. Иногда кажется, что бренды участвуют в соревновании по производству устройств с огромной диагональю.
Еще 10 лет назад впечатляли 40-дюймовые модели, а сейчас даже 75 дюймов телевизор не вызывает удивления.
Зачастую пользователи не понимают, для чего нужны телевизоры на всю стену. Попробуем разобраться с их предназначением.
Домашний кинотеатр
Обустройство кинозалов в домашних условиях стало популярной тенденцией. В жилищах появляются комнаты, оборудованные большим экраном, акустикой и звукопоглощающими панелями. В рамках домашнего кинотеатра принято использовать две разновидности техники:
- мультимедийные проекторы и специальные экраны,
- телевизоры большого размера.
Преимущества телевизоров очевидны: подключать и настраивать их гораздо легче.
Игровая зона
Телевизоры с диагональю свыше 50-55 дюймов подходят для игр. Их можно использовать в тандеме с игровыми приставками. Прохождение шутеров, аркад и стратегий на огромном экране дарит незабываемые впечатления. Эффект полного погружения позволяет увидеть карты, сражения и миссии глазами игрового персонажа.
У топовых моделей предусмотрен игровой режим. В нем улучшена детализация и отсутствует задержка при смене кадров.
Элемент интерьера
Устройства большого дюймажа уместно смотрятся в оформлении жилищ в стиле классика, хай-тек, лофт, поп-арт. Существуют даже интерьерные модели с эксклюзивным дизайном.
Эстетичность телевизоров-гигантов обусловлена тремя факторами:
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Способы монтажа
Такие девайсы можно ставить на пол или тумбу, вешать на стену или устанавливать на стойку.
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Узкие поля вокруг экрана
Экранное пространство у больших телевизоров огромное. Оно занимает всю переднюю панель за исключением тончайших рамок.
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Эстетика цветов
Корпуса телеков производители окрашивают в универсальные оттенки, которые гармонично сочетаются с интерьером.
Рабочий инструмент
Телевизоры с крупными дисплеями разумно использовать для работы. Например, доступный по ссылке https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/lg/ телевизор LG на 65 или 75 дюймов отлично подойдет для установки в офисе. Там он понадобится для презентаций, обсуждения проектов и планов, конференций и совещаний в дистанционном режиме.
Развлечения в общественных заведениях
Большие телеки можно смотреть на внушительном расстоянии. Благодаря этой возможности их целесообразно устанавливать в заведениях общественного питания, игровых комнатах ТЦ, музеях и выставочных залах.
Целью использования телевизоров с заметными экранами может быть развлечение клиентов, демонстрация рекламы или важных объявлений для посетителей. Найти применение большому телевизору можно где угодно. Главное — подобрать удачное место для установки, чтобы был на виду.