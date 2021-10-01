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Disney задобрив Скарлетт Йоханссон

11:21
Наталка Романофф свого домоглася - фото 1
Наталка Романофф свого домоглася / Марвел

Скарлетт Йохансон і компанія Disney врегулювали суперечку про гонорар актриси за фільм «Чорна вдова», пише The Hollywood Reporter.

Умови угоди сторони розкривати не стали, обмежившись заявами про те, як високо цінують можливість працювати один з одним і збираються продовжувати співпрацювати.

Скарлетт Йоханссон подала до суду на Disney

«Чорна вдова» - фільм з кіновсесвіту Marvel - вийшов одночасно в кінотеатрах і на стрімінговой платформі Disney навесні 2021 року після серії перенесень.

Гонорар Йоханссон за фільм був прив'язаний до касових зборів. Актриса заявили, що одночасний показ стрічки в кіно і на стрімінговой платформі Disney + негативно позначився на її доходах, і подала на Disney в суд.

У компанії позов актриси назвали «бездушним зневагою» до наслідків пандемії і вказали, що умови контракту з Йоханссон порушені не були. Через антіковідні обмеження, нагадали тоді в Disney, кінотеатри не можуть продавати 100% квитків, що погано впливає на збори. Одночасний показ фільму в кіно і на Disney +, за словами представників кінокомпанії, приніс актрисі додатковий дохід.

Протистояння тривала кілька місяців й завершилось миром. Схоже, Скарлетт отримала те, що хотіла та створила прецедент.

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Скарлетт Йоханссон Черная вдова Disney Кино Marvel
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