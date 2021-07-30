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Скарлетт Йоханссон подала до суду на Disney

Вчера, 19:29
До зустрічі... в суді - фото 1
До зустрічі... в суді / Марвел

Актриса Скарлетт Йоханссон, яка виконала головну роль у фільмі «Чорна вдова», подала позов до суду в Лос-Анджелесі проти компанії Disney, на яку працювала останні роки.

Приводом для позову став одночасний вихід фільму як в кінотеатрах, так і на стрімінговой платформі Disney +, що негативно вплинув на касові збори.

Компанія Marvel гарантувала Йоханссон ексклюзивний прокат «Чорної вдови» в кінотеатрах. Гонорар Йоханссон за фільм був прив'язаний до касових зборів, а вона сама виступала одним з продюсерів стрічки.

Для Йоханссон це останній фільм у всесвіті Marvel, тому вона й подала до суду зі спокійною душею.

«Чорна вдова» спочатку повинна була вийти на екрани кінотеатрів в травні 2020 року, проте прем'єру кілька разів переносили через пандемію. У підсумку Disney випустила фільм 9 липня 2021 року - одночасно в кінотеатрах і на Disney.

За перший уїк-енд фільм зібрав в США 80 мільйонів доларів, проте в другі вихідні прокатники заробили тільки 26 мільйонів, що стало найсильнішим спадом на другому тижні за всю історію кіновсесвіту Marvel. У національній асоціації власників кінотеатрів США пов'язали спад прибутку з релізом фільму на Disney +.

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Черная вдова Скарлетт Йоханссон Disney Кино Marvel
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