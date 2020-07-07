Дипломаты отмазали хитрых туристов, которых задержали в Греции

Отдых украинцев в ЕС во время пандемии выглядит так

Во вторник, 7 июля, 17 граждан Украины, отправившихся потусить на курорте вопреки запрету ЕС о приеме граждан третьих стран, должны вылететь на родину.

Как заявил сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, работникам внешнеполитического ведомства удалось отмазать "отдохнувших" в следственном изоляторе граждан от процедуры депортации.

- На месте вылета будут работать консулы, которые проследят за тем, как именно будут вылетать наши граждане из Афин. Достигнута договоренность, что депортации они не получат, - подчеркнул глава МИД.

Если бы греки депортировали 15 взрослых и двоих детей, им бы грозил запрет на въезд в страны Евросоюза, так что дипломаты спасли украинцев от блокировки безвиза, а также предоставили им возможность попытаться еще разок-другой мотнуться за границу во время пандемии коронавируса.

Напомним, в прошлую субботу прилетевших рейсом авиакомпании Ryanair на отдых в Грецию задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Афин. Не выпустить их из страны бойцы ГПСУ не имели права, поскольку официальный Киев не вводил запретов на выезд. А вот отсутствие разрешения для украинцев посещать страны-члены Евросоюза из-за бурлящей пандемии COVID-19 горе-туристов никак не остановило.

Судя по всему, желание почилить на море и отсутствие веры в существование болезни побороло здравый смысл и заставило их купить туры в Грецию. В итоге граждан хотели принудительно депортировать, но документы о согласии на высылку они подписывать отказались. Из-за чего и провели трое суток в полицейском изоляторе аэропорта, жалуясь на условия содержания.