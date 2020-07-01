Детективы НАБУ сообщили о подозрении Злочевскому в даче многомиллионной взятки

Злочевского обвиняют в организации дачи взятки

В среду, 1 июля, работники антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП объявили экс-министру экологии времен Азарова Николаю Злочевскому о подозрении в организации дачи взятки.

Как сообщили сегодня в пресс-службы прокуратуры, бывший член правительства Азарова, по данным следствия, организовал передачу шести миллионов долларов директору НАБУ Артему Сытнику и председателю САП Назару Холодницкому.

- Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении ему вручили заочно, - отметили в ведомстве.

По делу взятки для Холодницкого и Сытника задержаны три человека - первый зам киевской налоговой Николай Ильяшенко, бывший менеджер Burisma Group Андрей Кича и экс-начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова.

Они, по версии правоохранителей, пытались подкупить глав антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела против Злочевского, связанного с хищениями стабилизационного кредита НБУ, который получал "Реал банк" Сергея Курченко.

Всем задержанным уже сообщили о подозрении в части пятой статьи 27 и части четвертой статьи 369 УК Украины - "Пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц".

Ильяшенко, как выяснили детективы, получил от связанных со Злочевским 6 миллионов долларов. Миллион он хотел оставить себе, а остальное - передать Холодницкому с Сытником. Во время обыска и задержания в багажнике его авто правоохранители обнаружили свертки со всем баблишком.

Суд, как известно, посадил Ильяшенко под стражу с залогом в 84 миллиона гривен, а также арестовал Кичу с альтернативой в 40 миллионов. Мазуровой "досталось" больше всех - 120 миллионов гривен залога.