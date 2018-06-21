Детей террористов "ДНР" отправили в российские лагеря для наемников (ФОТО)

08:40 , Сегодня , Сегодня

Не очень счастливые дети боевиков

Российско-оккупационная администрация устроила "веселый отдых" для отпрысков местных террористов. Малолетнюю детвору отправили в специализированный лагерь для подростков, которых готовят к войне.

Об этом сообщили российские пропагандисты, рассказывая о "хорошем летнем отдыхе" для детей силовиков "ДНР".

Малышей в специализированном лагере в России, как утверждают представители боевиков, будут обучать военному делу и технике прыжков с парашютом. Заведение, где будут находиться маленькие украинцы называют "патриотическим лагерем".

Как известно, российские оккупанты с 2014 года активно промывают мозги детям, рассказывая им о "преступлениях хунты". Кроме того, террористы активно вербуют подростков к непосредственному участию в боевых действиях. Мальчики и девочки 14-16 лет бегают по передовой с автоматами, а в случае их гибели оккупанты надеются рассказывать миру об "убийстве детей бойцами ВСУ".

Похожая история случилась в аэропорту Донецка, где в бою погиб Владислав Александрович, известный как стример Влад. 16-летний террорист шел на штурм объекта в первых рядах группы.