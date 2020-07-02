Евросоюз решил вмешаться во внутренние дела Украины из-за соратника Гонтаревой

19:00 02 июля,

В ЕС очень недовольны давлением властей на НБУ

Увольнение главы Нацбанка Смолин переполошило некоторых партнеров нашей страны и они решили высказать свое недоумение по данному поводу. Однако в этом жесте проскользнули нотки вмешательства во внутренние дела.

Об этом в официальном заявлении объявил представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано в четверг, 2 июля, реагируя на объявление об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Как утверждает пресс-секретарь европейского ведомства, политическое давление со стороны Зе команды и президента "посылает тревожный сигнал".

"Национальный банк должен сохранять способность выполнять свою роль независимо от других институтов власти. Подрыв этого важного регулятора ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине, - подчеркнули в ЕС - Мы рассчитываем на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств, поэтому намерены и в дальнейшем поддерживать Украину. В последние годы НБУ сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности страны, а также содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижении инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращение активов, утраченных в случаях банковского мошенничества".

Фактически в ЕС дипломатическим языком послали в Офис президента месседж о том, что своими действиями официальный Киев подрывает доверие к собственным обязательствам.

Напомним, "топили" главу НБУ также и подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны. Другие же "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ, а, поставив свою подпись под меморандумом, президент гарантировал отсутствие вмешательства в работу регулятора. И тут же стал лично требовать у Смолия покинуть должность.

Эпичным выглядит и то, что буквально за несколько дней до объявления об отставке социологи под заказ выкатили опросы о том, что "большинство украинцев хочет отказаться от работы с МВФ".

При этом в Офисе президента заявляют, что "не нужно доверять непроверенным слухам о систематическом политическом давлении", хотя об этом сказал сам же Смолий.