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Депутатша от БПП хотела унизить Зеленского, но сама села в лужу

16:30
Грамманци Червакова - фото 1
Грамманци Червакова / Olga Chervakova via Facebook

Избранный президент Владимир Зеленский еще не успел ничего сделать, а все уже набросились на бедолагу и ищут малейшие ошибки, чтобы уколоть. Правда, получается далеко не у всех.

Ярким примером "выискивания блох" стала народный депутат от фракции БПП Ольга Червакова.

Она проанализировала документ за подписью Зеленского, где он просит назначить инаугуарацию себя на 19 мая, и углядела там целых две ошибки.

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По мнению Черваковой, Зеленский и его пресс-служба не справили с пунктуацией и не поставили важные запятые. Не "казнить нельзя помиловать", но что-то рядом.

Свое открытие депутатша держать в себе не стала, а оперативно нафотошопила красным цветом запятые на документе и опубликовала пост с едким комментарием, обидным для Зеленского.

Депутатша от БПП хотела унизить Зеленского, но сама села в лужу - фото 180576

Скрин поста Ольги Черваковой

Однако важным нюансом стало то, что указанные Черваковой запятые в тексте Зеленского лишние. На это ей и указали в комментария ее подписчики.

Также стоит отметить, что в своем сообщении депутатша также не была идеальна, допустив ошибки, не выделив запятыми вводное слово "вот".

Отметим, что Владимир Зеленский, конечно, не идеален. К нему есть масса вопросов, однако вряд ли стоит придалбываться к нему по надуманным поводам. Куда лучше приберечь яд на случай, если шестой президент действительно сделает что-то, что идет в разрез с его словами или законами Украины.

 

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Владимир Зеленский БПП / Солидарность инаугурация украинский язык Новости Украина
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