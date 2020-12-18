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Депутатша из ОПЗЖ обсуждала в Раде с любовником оптимальное место для секса

16:47
У депутата Савицкой сегодня день был сложный - фото 1
У депутата Савицкой сегодня день был сложный / ОПЗЖ

Нардепку Антонину Славицкую из партии Медведчука спалили за интимной перепиской на рабочем месте, то есть - в стенах Верховной Рады. А еще выяснилось, что у избранницы сегодня сложный был день.

Народный депутат Антонина Славицкая (ОПЗЖ) во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вела переписку интимного характера с абонентом под ником h888. Фото из зала заседания с пикантной перепиской опубликовал Цензор.НЕТ.

В переписке Славицкая называет своего собеседника «крошкой» и обсуждает будущую встречу.

"... 2. У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все, что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу в ответ любовник, зашифрованный под ником h888.

Депутатша из ОПЗЖ обсуждала в Раде с любовником оптимальное место для секса - фото 206641

Страсти в Раде / Фото - Цензор

Депутатша из ОПЗЖ обсуждала в Раде с любовником оптимальное место для секса - фото 206640

"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен...", - отвечает Славицкая, пытаясь урезонить любовника.

Антонина Славицкая родом из Одессы, она ранее была помощницей одиозного "пидрахуя" Кивалова, а потом стала адвокатом, в 2019 по его квоте пролезла в проходную часть ОПЗЖ. Так она стала народным депутатом.

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Секс Антонина Славицкая Верховна Рада Оппозиционная платформа - За життя Новини Украина
Цензов-Нет
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