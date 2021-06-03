Депутати заблокували е-декларування - Президент застосує ВЕТО

Депутати наробили шкоди / Пресслужба парламенту

У четвер, 3 червня, Рада підтримала поправку до закону, яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів. Депутати фактично знищили систему електронного декларування.

Це рішення шокувало громадськість та обурило Президента.

Володимир Зеленський ветує закон №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування, повідомили в Офісі Президента.

Одна із поправок до документа скасувала відповідальність за брехню в деклараціях щодо майна родичів. Крім того, із закону прибрали покарання у вигляді ув'язнення за неподання декларації.

“Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням”, – наголосив Зеленський.

Він також заявив про те, що система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Моніторинг цих зобов’язань проводиться дотепер, тож Зеленський, за його словами “не може поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим”.

“Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом”, – додав Президент.

Після ухвалення закону з відповідними поправками голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про те, що через таку редакції документу ситуація з декларуванням буде ще гіршою, ніж до цього. Шабунін висловив сподівання, що президент не підпише закон.

Своєю чергою Нацагентство з питань запобігання корупції також заявило про необхідність вето щодо закону. В НАЗК пообіцяли терміново підготувати та направити президентові пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.