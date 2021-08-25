Депутати проголосували за великий герб України

Рада дає добро / Пресслужба парламенту

Парламент на урочистому засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.

Позачергова сесія Верховної Ради, скликана у зв’язку з вимогою президента України, почалася о 14-20.

Згідно з порядком денним, під час засідання розглянули одне питання – проєкт Закону "Про великий Державний Герб України" №5712.

Документ підтримали 257 нардепів.

Хто так як голосував за проєкт:

Це п'ята спроба парламентарів ухвалити великий герб - перші чотири були невдалими.

Нагадаємо, Президент 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб.