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Депутати проголосували за великий герб України

10:00
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Рада дає добро / Пресслужба парламенту

Парламент на урочистому засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.

Позачергова сесія Верховної Ради, скликана у зв’язку з вимогою президента України, почалася о 14-20.

Згідно з порядком денним, під час засідання розглянули одне питання – проєкт Закону "Про великий Державний Герб України" №5712.

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Документ підтримали 257 нардепів.

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Хто так як голосував за проєкт:

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Це п'ята спроба парламентарів ухвалити великий герб - перші чотири були невдалими.

Нагадаємо, Президент 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб.

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