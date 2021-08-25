Депутати проголосували за великий герб України
Рада дає добро / Пресслужба парламенту
Парламент на урочистому засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.
Позачергова сесія Верховної Ради, скликана у зв’язку з вимогою президента України, почалася о 14-20.
Згідно з порядком денним, під час засідання розглянули одне питання – проєкт Закону "Про великий Державний Герб України" №5712.
Документ підтримали 257 нардепів.
Хто так як голосував за проєкт:
Це п'ята спроба парламентарів ухвалити великий герб - перші чотири були невдалими.
Нагадаємо, Президент 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб.
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