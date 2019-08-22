Депутат "Слуги народа" отказался от мандата в пользу обслуги "Квартала"

Андрей Лысюк не захотел быть нардепом

В четверг, 22 августа, Центральная избирательная комиссия объявила о признании Андрея Лысюка не получившим мандат нардепа. Вместо него место в Раде получит очередной работник ООО "Квартал 95".

Андрей Лысюк баллотировался в парламент девятого созыва по списку под номером 69.

Бывший подполковник СБУ, адвокат и эксперт-криминалист "Следствие ведут экстрасенсы", без проблем прорвался в ВР, но в последний момент передумал.

Как оказалось, юрист решил написать заявление об отказе занимать место в Раде, о чем сообщили чиновники ЦИК на странице ведомства в Facebook.

Место Лысюка теперь займет директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко. Она числилась в списке "Слуги народа" под 129 местом.

С чем связан отказ эксперта ток-шоу в пользу менеджера фирмы Зеленского, неизвестно.