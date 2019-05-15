Депутат отжал имущество участника АТО: что творится

17:30 15 мая,

Депутат отжал имущество участника АТО: что творится

Депутат Киевского облсовета Виталий Карлюк подозревается в рейдерском захвате агрокомплекса гражданина США, погибшего в зоне АТО.

Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"В резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Росава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу, украинцу американского происхождения Марку Паславскому объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В. Карлюку. Закон и справедливость!", - заявил главследователь.

По данным прокуратуры, после кончины Паславского, новые владельцы компании подделали протокол общего собрания, вследствие чего американец был выведен из списка совладельцев акций.

Договор о купле-продажи уставного капитала "Росава-К" был подписан уже после гибели Паславского.

Отметим, что гражданин США участвовал в боях за Донбасс в начале 2014 г в составе батальона "Донбасс". Но вернуться домой ему было не суждено: патриот погиб под Иловайском.

Напомним, ветеран АТО получил от государства квартиру. И все бы ничего, но там оказался труп. Ветеран АТО получил от государства квартиру. И все бы ничего, но там оказался труп.