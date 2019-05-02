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Ветеран АТО умер от рака. Ему отказали в лечении

02 мая, 11:30
Ветеран АТО умер от рака. Ему отказали в лечении - фото 1
Ветеран АТО умер от рака. Ему отказали в лечении

На днях умер военнослужащий ВСУ Виталий Драган, которому отказал в лечении институт рака.

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В 2017 году у участника АТО диагностировали опухоль лимфатической системы. Через год он обратился за положенной ему помощью в Институт рака, но …. нарвался на грубость.

Врач клиники Анна Губарева отказала ветерану в лечении, мотивируя свое решение тем, что тот "убивал на Востоке братский народ".

Парень молчать не стал и горе-врача уволили. А после восстановили. Позже она все же попросила прощения у солдата, но легче ему от этого не стало. Со временем для АТОшника собрали 45 тыс долл для лечения. Но к сожалению, деньги и иностранная медицина не помогли: мужчина скончался на днях в Стамбуле.

Напомним, ветеран АТО получил от государства квартиру. И все бы ничего, но там оказался труп.

Ветеран АТО получил от государства квартиру. И все бы ничего, но там оказался труп.

Довольно жуткая история случилась в Запорожье: ветеран АТО получил ордер на квартиру.

Придя по указанному адресу, мужчина обнаружил неожиданного соседа – разложившийся труп.

Судя по всему, неразговорчивый сосед пролежал в помещении не меньше двух недель. Адскую обстановку дополняли дырявые полы, горы мусора и неработающая канализация.

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АТО Киев Турция Новости Украина
УНИАН
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