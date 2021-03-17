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Настя Белова
Кинокритик Без Табу

День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда

17:30
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн / Кинопоиск

День Святого Патрика, U2, лепреконы, рыжие люди, клевер и виски Джеймсон… Именно такие ассоциации приходят на ум при упоминании Ирландии. Однако, вот же незадача, в Ирландии масса знаменитых актеров, далеко не все из них рыжие.

Получается, что не все ирландцы - рыжие, но все рыжие - ирландцы. Во всяком случае, в День святого Патрика. В главный ирландский праздник Без Табу берется составить топ-10 рыжих звезд Голливуда. Для этого придется расширить географию поиска

Донал Глисон – актер, сын актера

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Неудивительно явление, когда актерское дело становится частью семейной династии. Конечно, в отношении ирландцев Глисонов так пока не скажешь, из четверых детей свое имя в историю кино пока активно вписывают только двое. И если про Брина Глисона знают только на родине, то Донал Глисон яростно прорывается в топы запросов интернета и покорил не одно женское сердечко по всему миру.

День святого Патрика: Ирландская атмосфера в кино

Хотя у Догнала довольно внушительная фильмография разглядеть его большинство смогло только после роли генерала Хакса в новой трилогии «Звездных войн». А ведь когда-то он сыграл со своим отцом Бренданом Глисоном в фильме с ирландской атмосферой «Голгофа», показал нам Билла Уизли в «Гарри Поттере», изобразил кинематографический прототип Каина в работе Даррена Аронофски «мама!» и даже был в одном из эпизодов “Черного зеркала”.

В свои 35 лет актер попробовал себя в режиссуре и сценарном деле (короткий метр «Нора»), получил звание «восходящей звезды» на Берлинском международном кинофестивале, сыграл автора Винн-Пуха и был включен в список «10 актеров, за творчеством которых стоит следить» от Variety.

Джессика Честейн - женщина-загадка

Одна из самых сексапильных рыжеволосых красавиц родом вовсе не из Ирландии, а из Калифорнии. Тем не менее, ее рыжую макушку, если попытаться не смотреть в область декольте, можно узнать всегда.

Джессика Честейн в возрасте семи лет четко осознала, что ее будущая профессия будет связана с кино. Сказано - сделано. Ее имя неоднократно оказывалась в сотне самых популярных запросов в интернете среди мужчин, она получила звание «самая сексуальная улыбка», оказалась в списке ста самых влиятельных людей 2012 года, возглавляла рейтинг женщин с безупречным вкусом в одежде.

Актриса отказывается делиться своим настоящим возрастом, является ярой феминисткой и вегетарианкой, а также постоянно сталкивается со сравнением во внешности с другой актрисой – Брайс Даллас Ховард. Один из последних фильмов с ее участием, который номинировался на «Оскар», - «Игра Молли».

Руперт Гринт – заложник одной роли

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Рыжего англичанина Руперта Гринта многие из нас запомнили благодаря роли Рона Уизли из «Гарри Поттера». Эта роль стала его первой в актерской карьере и, к сожалению, стала ярлыком, от которого теперь очень тяжело избавиться. При этом именно Руперт первый из «золотой троицы» сказки начал сниматься в других проектах. Одним из самых запоминающихся в его карьере стала драма «Вишневая бомба». Но пока его заслуги на этом и заканчиваются.

Конечно, коллеги по съемочной площадке "Гарри Поттера" - Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклиф - стали более успешными, но, надеемся, что у этого рыжего мальчика с боязней пауков еще все впереди.

Эми Адамс – девушка Супермена и полиглот

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Обладательница двух Золотых Глобусов за фильмы «Афера по-американски» и «Большие глаза» родилась в Италии, но при этом имеет датские, швейцарские и норвежские корни. И хотя она натуральная блондинка, после успеха фильма «Июньский жук» Эми Адамс систематично красится в рыжий. Актриса довольно поздно, по голливудским меркам, начала сниматься в кино – в 1999 году, когда ей было 25 лет, она сыграла в комедии «Убийственные красотки». На ее счету десятки картин самых разных жанров.

Эми Адамс смогла себя продемонстрировать наивной глупышкой в «Зачарованной», интеллектуальным полиглотом в «Прибытии» и той смой подружкой Супермена Лойс Лейн в последних фильмах DC. Помимо актерской карьеры, Адамс занималась музыкой. А еще она необычайно похожа на еще одну рыжую красавицу Голливуда Айлу Фишер, что сыграло на руку фильму «Под покровом ночи».

Майкл Фассбендер – тот, кто не боится обнаженки

Пожалуй, нет уже такого человека в мире, который бы не знал харизматичного ирландца с немецкими корнями. Однако всерьез актера стали воспринимать совсем недавно, после выхода фильма «12 лет рабства», который и принес ему номинацию на «Оскар». Фассбендер успел сняться и в роли Стива Джобса, серийно сыграл Магнето в перезапуске Людей Х, а также двух андроидов близнецов в продолжении “Чужого”.

Майкл Фассбендер - один из актеров, которые не боятся обнажаться в кадре, что мы наглядно смогли увидеть в фильме «Стыд». Именно после этой ленты Джордж Клуни высоко оценил достоинство Фассбендера (и речь идет не только о таланте), сказав «Майкл может использовать свое хозяйство для игры в гольф».

Джулианна Мур – самый смелый выбор персонажей

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Джулианна Мур из Северной Каролины стала знаменитой рыжей актрисой не сколько благодаря красоте, сколько подходу к выбору ролей. Более 70 персонажей, призы Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, пять номинаций на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премия «Эмми».

Первой серьезной ролью, которая принесла Мур всемирную славу, стал образ порнозвезды Эмбер Уэйвс в фильме «Ночи в стиле буги». После такого эксперимента Джулианна Мур получила статус актрисы, играющей разноплановых персонажей. Но в то же время - актрисы малобюджетных постановок и мейнстримовских фильмов. Джулианну Мур мы узнаем в любом фильме, и как бы плох не был сценарий, ее персонажи отыгрываются на все 100%.

Бенедикт Камбербэтч – жертва искусства

Бенедикт Камбербэтч стал наглядным примером того, что ради искусства надо идти на жертвы. И жертвой в его случае стали рыжие от природы волосы, которые пришлось покрасить ради роли в «Шерлоке». Актер с труднопроизносимой фамилией за свою актерскую карьеру успел стать номинантом на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Игра в имитацию», двукратным номинантом на «Золотой глобус», обладателем «Эмми» и лауреатом театральной премии Лоуренса Оливье.

Помимо высоких наград, Камбербэтча наградили и званием главный секс-символ Великобритании. И если у кого-то могут быть свои оценки его внешности, то к актерской игре невозможно придраться. Каждый его персонаж запоминается. Одними из последних являются Доктор Стрэндж из одноименной экранизации комиксов и Томас Эдисон из «Войны токов». Также не забудем и его перевоплощение в дракона Смауга в «Хоббите».

Тильда Суинтон – икона поколения

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Пожалуй, самая заметная актриса в нашем топ-10 рыжих. Тильда Суинтон – британская киноактриса из древнего англо-шотландского рода. Своей необычной внешностью она всегда привлекает к себе внимание, хотя от рыжести уже избавилась, предпочитая краситься в чистую блондинку. Тильда - мастер перевоплощений на экране, актриса уже стала обладательницей наград Венецианского и Берлинского кинофестивалей, лауреатом премии BAFTA и «Оскар», а также двух премий «Сатурн».

Тильда Суинтон предпочитает работать больше в независимом кино, но не брезгует и голливудскими картинами. Многие зрители могли открыть себе этот талант после ее игры в фильме «Хроники Нарнии». Также актриса известна благодаря таким картинам как «Выживут только любовники», «Доктор Стрэндж», «Константин: Повелитель тьмы», «Сквозь снег». Иногда ее крайне сложно узнать в фильмах, для справки.

Чак Норрис – легенда мэмов

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Только ленивый не слышал имя выходца из Оклахомы. Чак Норрис – один из старожилов кино, герой миллионов мэмов, чемпион мира по карате, экранный соперник Брюса Ли, Уокер-техасский рейнджер, упоротый республиканец, а также писатель

Чак Норрис все карьеру снимался в боевиках, однако достиг высот в низком жанре, а потому старшее поколение относиться к нему с особым трепетом и почтением. Однако для всех остальных Чак навсегда останется источником для шуток о кино-штампах боевичков и его невероятной силе.

Последний раз в кино Чак Норрис появился в картине Саймона Уэста «Неудержимые 2» и, как и положено, всех убил.

Сирша Ронан – самая молодая номинантка премий

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Сирша Ронан - девочка с ирландскими корнями - дебютировала в телевизионных проектах в возрасте 9 лет. В 10 она имела все шансы стать Полумной Лавгуд из «Гарри Поттера», но роль отдали Эванне Линч. Ее первой серьезной ролью стала игра в романтической комедии с Мишель Пфайффер «Я никогда не буду твоей» 2005 года.

Сейчас ей 23, на ее счету премия «Золотой глобус», три номинации на премию BAFTA и «Оскар». Причем девушка считается самой молодой актрисой с таким количеством номинаций престижных кинопремий. К сожалению, в этом году за главную роль в фильме «Леди Берд» Сирша Ронан «Оскар» не получила, уступив более солидной конкурентке. На ее счету такие картины как «Милые кости», «Византия», «Бруклин» и другие. И нет сомнений, что Ронан еще сможет неоднократно удивить своей актерской игрой.

Также достойны упоминания: Джонатан Риз Майерс, Пирс Броснан, Колин Фарелл, Оливия Уайльд, Кэти МакГрат (между прочим, все пятеро - коренные ирландцы), Софи Тернер, Дэмиен Льюис, Эдди Редмейн, Кристина Хендрикс и Николь Кидман.

Настя Белова, Без Табу

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