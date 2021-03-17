День святого Патрика: Ирландская атмосфера в кино

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Если принимать участие в праздновании традиционного ирландского праздника - Дня святого Патрика - вас не особо прельщает, то прочувствовать дух Ирландии можно и не вставая с кровати. Достаточно ознакомиться с нашим ТОП-5 фильмов с ирландской атмосферой, чтобы очутиться где-то в Дублине, а то и Корке

Топ-5 самых ирландских фильмов по мнению кинокритика Без Табу

Моя левая нога

Три номинации и две премии «Оскар», две номинации на «Золотой глобус», две премии BAFTA и еще множество наград, а также практически единогласная похвала критиков. Именно так выглядит отличная ирландская драма, повествующая о реальном человеке искусства.

Моя левая нога - трейлер фильма

В фильме 1989 года режиссера Джима Шеридана рассказывается история ирландца, мужественного инвалида Кристи Брауна. Практически весь окружающий мир, в том числе родной отец, презирали его в детстве, считая умственно отсталым. Причиной такой оценки стал детский церебральный паралич. Из всех конечностей Кристи Браун мог контролировать только левую ногу. Потому однажды он взял мел пальцами этой ноги и постепенно стал учиться писать и рисовать. В результате своего упорства и многолетних трудов Кристи Браун стал почитаемым художником и написал автобиографию, которая и стала основой для фильма.

Главную роль в картине исполнил всем нам известный актер Дэниел Дэй-Льюис. Именно за нее он и получил «Оскар» в категории «Лучший актер», а также всемирное признание.

Голод

Дебютная полнометражная работа режиссера Стива Маккуина «Голод» не оставила в свое время никого равнодушным. Более того о ней продолжают говорить и в наши дни.

Голод - трейлер фильма

Лента основана на реальных событиях 1981 года, когда в тюрьме «Мэйз» в Северной Ирландии началось событие, вписанное в историю как “Ирландская голодовка". Заключенные из Ирландской республиканской армии борются за статус политических заключенных. Сначала они отказываются носить тюремную робу, затем наводят антисанитарию в своих камерах и отказываются мыться. Но так как эти действия не приносят желаемого результата, а работники тюрьмы становятся все жестче в своих методах убеждения, один из заключенных Бобби Сэндс в исполнении Майкла Фассбендера объявляет смертельную голодовку.

Фильм Маккуина получил множество наград, в том числе на Венецианском и Каннском кинофестивалях. Похвалы заслуживает и Майкл Фассбендер. Для реалистичной картинки актер под присмотром врачей соблюдал специальную диету для похудения. Во время подготовки в роли он сбросил 12 кг, питаясь только орехами, ягодами и сардинами.

Однажды в Ирландии

Какой же ТОП фильмов с ирландской атмосферой и без черной комедии режиссера Джона Майкла Макдоны от 2011 года «Однажды в Ирландии».

Однажды в Ирландии - трейлер фильма

История картины крутитья вокруг полицейского Джерри Бойла в исполнении знаменитого ирландца Брендана Глисона. Его рабочий день имеет свой распорядок, жизнь кажется размеренной и спокойной, посещение пабов по расписанию, а черный юмор льется без остановки. Но в один прекрасный день в его городок Голуэй прибывает темнокожий агент ФБР в исполнении Дона Чидла, перед которым стоит миссия накрыть шайку наркоторговцев. По всем законам жанра, обоим служителям порядка придется работать в паре, чтобы закрыть дело.

Критики назвали картину одной из лучших черных комедий 2011 года, зрители также без ума от фильма. Режиссер и сценарист «Однажды в Ирландии» открыто и без стеснения высмеивают знаменитые черты характера ирландцев. А главный герой, конечно же циник (как истинный ирландец, по его же мнению), но и он к концу фильма меняется в лучшую сторону.

Голгофа

Плодотворное сотрудничество режиссера МакДоны и актера Глисона продолжилось в не менее интересной черной трагикомедии «Голгофа» 2014 года.

Голгофа - трейлер фильма

В этот раз главный герой – католический священник (Ирландия же католическая страна) - отец Джеймс. Однажды один из прихожан сообщает ему, что неоднократно подвергался насилию со стороны представителя церкви. Вместе с этим, анонимный гость разворачивает любопытное размышление о том, что смерть плохого священника не вызывает никакой реакции в обществе. В отличие от кончины хорошего и безгрешного служителя церкви. Разговор заканчивается угрозой расправы отцу Джеймсу ровно через неделю, чтобы тот успел привести все свои дела в порядок. Но герой Глисона продолжает жить также как и раньше, наставляя не безгрешных жителей провинциального городка на путь истинный.

Фильмы «Однажды в Ирландии» и «Голгофа» имеют одну похожую идею – историю самопожертвования. И будет неудивительно, если дуэт Глисона и МакДонаха состоится в еще одном фильме с таким же задумом ради завершения некой трилогии. «Голгофа» получилась гораздо печальней «Однажды в Ирландии», хотя не потеряла того же трагикомичного шарма от чего фильм гармонично балансирует между циничной черной комедией и глубокой драмой. Картина получила награды от Ирландской академии кино и искусства, премию британского независимого кино и награду на Берлинском кинофестивале.

Тайна Келлс

А закрываем ТОП-5 фильмов с ирландской атмосферой полнометражным анимационным фильмом 2009 года от ирландской студии Cartoon Saloon в ко-продукции Ирландии, Франции и Бельгии.

Тайна Келли - трейлер мультфильма

События мультфильма происходят в IX веке нашей эры. Где-то в старинном аббатстве Келлс в ирландской глубинке живет мальчик сирота Брендан, воспитанный тираном Настоятелем и дядей по совместительству. Брендан, как и другие служители аббатства, работает над укреплением стен от набегов викингов. Но жизнь мальчика меняется с прибытием мастера-иллюстратора Брата Эйдана. Он принимает юного воспитанника под свое крыло и рассказывает все тайны искусства иллюстрации.

Картина режиссера Томми Мура имела все шансы получить «Оскар» в 2010 году как «Лучший анимационный фильм», но, к сожалению, не сложилось. Анимационная картина вышла в ограниченном прокате в мире, но свою фанбазу собрать смогла.

Также достойны упоминания и просмотра:

“Ветер, что качает верес” (2006) Кена Лоуча

“Бруклин” (2015) Джона Кроули

"Где бы ты ни был" (2011) Паоло Соррентино

“Дискосвиньи” (2011) Кирстен Шеридан

"Банды Нью-Йорка" (2002) Мартина Скорсезе

Настя Белова, Без Табу