День святого Патрика: история и традиции праздника

День святого Патрика - традиции и история / Twitter

17 марта необычный праздник - День святого Патрика, покровителя Ирландии. Что нужно знать о празднике, и как правильно его отметить - читай на Без Табу.

Каждый год 17 марта отмечается день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика (St. Patrick's Day). Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей.

В честь святого Патрика ежегодно устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой - это праздник ирландской души.

Брутальная ирланская душа требует пива в День святого Патрика

Уже давно этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне, празднуют день святого Патрика.

Яркие парады, фестивали и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, и не обязательно, чтобы там проживали ирландцы. В петлицу в этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи.

К трилистнику приклеились и христианские поверья - что Патрик при помощи листиков объяснял происхождение Святой троицы. Даже сложен церковный гимн, в котором повествуется о том, что святой Патрик при помощи трилистника прервал языческий ритуал, который совершался в селении Тара, королевской столице Ирландии тех времен.

Кроме того, непременным атрибутом Дня святого Патрика является лепрекон. Это маленькие человечки, одетые во все зеленое. По легендам, они перемещаются при помощи радуги, на конце которой у них спрятан клад. Если поймать лепрекона - можно найти этот клад. Ну, или вытрясти из него амулет на удачу.

Как-то так может выглядеть парад на День святого Патрика

Жители Нью-Йорка утверждают, что первый парад в честь Дня святого Патрика состоялся в 1762 году именно в их городе. Тогда Ирландия находилась под властью англичан, а ирландцы были среди колонистов Америки.

Традиционный парад ко Дню святого Патрика проводят ежегодно и в Киеве в ближайшую субботу к 17 марта. В 2018 году суббота выпадает как раз на 17 марта. Обычно сбор участников происходит возле памятника Тарасу Шевченко напротив Красного корпуса Киевского университета. Шествие с волынками, флейтами, барабанами и ирландскими танцами движется по маршруту: парк Шевченко - ул. Владимирская - Золотые Ворота - Софийская площадь - Андреевский спуск - Контрактовая площадь. Парад финиширует возле памятника Григорию Сковороде.

Пиво и виски в ирланской традиции - во все пабах в День святого Патрика

Ну, а если вы не имеете возможности посетить мероприятие - вот несколько традиций, чтобы почтить праздник.