Дело о "плохих бронежилетах": ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000"

Владельцу "Темп-3000" Юрию Евтушенко инкриминируют мошенничество

В понедельник, 27 ноября, детективы Государственного бюро расследований, которые целенаправленно пытаются посадить реформировавших армию боевых офицеров, вручили текст подозрения о совершении преступления Юрию Евтушенко, владельцу "Темп-3000", бронежилеты производства которой закупались для нужд ВСУ

Об этом на своей странице в Facebook, ссылаясь на собственные источники, написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, владельцу "Темпа" инкриминируют совершение преступления, описанного в пункте четвертом статьи 190 УК Украины - "Мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы".

"Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко", - отметил Бутусов.

Напомним, по данным следствия, "чиновники главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя коллегами, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн гривен".

Под некачественностью в ГБР подразумевают пробитие бронежилета бронебойной пулей, а также пропадание защитных свойств кевлара в случае намокания. Но четвертый класс не подразумевает защиту от специализированных боеприпасов, а всему миру известно о свойстве кевлара терять свою прочность при попадании в него воды.

Кроме того, при тестировании бронежилетов не детективами, а представителями комиссии Верховной Рады, оказалось, что средства индивидуальной безопасности соответствуют всем необходимым требованиям. И только лишь при намокании кевлара его защитные свойства снижаются. Но об этом известно всему миру.