Дело Гандзюк: В Болгарии задержали еще одного подозреваемого

Дело Гандзюк: В Болгарии задержали еще одного подозреваемого

В пятницу, 24 января, правоохранители Болгарии в сотрудничестве с Офисом генерального прокурора Украины задержали на территории болгарской республики подозреваемого по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк", - говорится в сообщении.

"Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", - прокомментировал итоги операции глава СБУ Иван Баканов.

Для справки

Алексей Левин – уголовный авторитет Херсонской области. Ранее занимал должности экс-помощника депутата облсовета Николая Ставицкого и экс-советника главы Херсонской ОГА Владислава Мангера. По версии следствия, Левин передавал деньги семьям подозреваемых в убийстве Гандзюк для гарантии молчания последних.

Алексей Левин

Летом 2019 г. дело против Левина было приостановлено в связи с его розыском.

30 октября 2019 г. ГПУ (ныне ОГУ) передала в СБУ дело о преступном попустительстве, приведшем к бегству Алексея Левина.

Напомним, "убийцу Гандзюк" задержали. И тут же отпустили – ФОТО.