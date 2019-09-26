Делегацию Украины хотят забанить в ПАСЕ

Украинские представители могут быть отлучены от работы в комитетах ПАСЕ

Представители Украины могут лишиться права присутствовать во время заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии. Из-за того, что официальный Киев может нарушить права института, в котором сумели простить русских за баблишко.

О возможности бана дипломатов из Украины свидетельствует переписка между работниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады.

Подтвердил это и нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, украинская делегация нового состава была сформирована лишь на прошлой неделе. Сразу после этого "Слуги народа" объявили, что участвовать в осенней сессии она не будет.

В Совете ЕС тогда объявили, что право участвовать в работе ПАСЕ могут представители старой делегации. Но теперь европейские политики решили "поставить под сомнение полномочия состава представителей Украины времен Порошенко".

"Если Украина этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, потому, что новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретет. То есть в Украине не будет никакой делегации в ПАСЕ", - пояснил ситуацию Гончаренко на своей странице в Facebook.

При этой, де-юре, в ПАСЕ вообще не должны обращать внимание на сайт парламента, а Украины обязана официально уведомить европейскую структуру о формировании новой делегации.

Если Украину все же забанят, наши представители не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.