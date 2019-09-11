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Рада сформировала украинскую делегацию в ПАСЕ

19:40
Нардепы определились, кого отправят в ПАСЕ - фото 1
Нардепы определились, кого отправят в ПАСЕ

В среду, 11 сентября, нардепы сумели переизбрать новых представителей Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Само собой, в делегацию вошло большинство от "Слуги народа".

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко.

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По ее словам, "воевать" на дипломатическом фронте в ПАСЕ за интересы Украины в качестве членов делегации будут 12 нардепов, а также 12 их заместителей. 14 мест из 24 занимают "слуги народа".

- По два человека от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За будущее", — отметила Геращенко.

В то же время член профильного комитета ВР Мария Ионова, которая представляет в девятом созыве "Европейскую солидарность", утверждает, что руководителя украинской делегации еще не выбрали, поскольку это предстоит сделать самим дипломатам.

Напомним, после поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины ПАСЕ за несколько миллионов долларов согласились вернуть русским право голоса без каких-либо санкций за убийство десятков тысяч украинцев.

В июле, когда зрада в ПАСЕ раскрылась окончательно, предвыборная делегация Ассамблеи перестала работать в Украине, поскольку парламент восьмого созыва отозвал приглашение для работы на выборах в ВР. Теперь же диалог с симпатизирующими русским европейцами будут налаживать.

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