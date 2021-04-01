Декларація Зеленського: Що має президент

Зеленський звітує / ОП

Президент України Володимир Зеленський в останній момент оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини у 2020 році склали 22 млн 747 тис. 791 грн.

Зокрема, від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала 13 млн 470 тис. 600 грн.

Сума зарплати, яку одержав Президент у звітному періоді, становить 336 тис. грн.

Також Володимир Зеленський задекларував роялті у розмірі 4 млн 633 тис. 832 грн.

Доходи родини Глави держави від надання майна в оренду на території України у 2020 році склали 2 млн 673 тис. 730 грн. Родина Президента отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442 тис. 109 грн.

Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953 тис. 900 грн.

Загальна сума доходів родини Глави держави у 2020 році, за винятком продажу нерухомості, склала 9 млн 73 тис. 553 грн, що у понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період (19 млн 987 тис. 136 грн).

Володимир Зеленський задекларував новий об’єкт нерухомості – державну дачу, на правах користування, переїзд на яку пов'язаний із необхідністю забезпечення обов'язкової державної охорони.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок, так, у 2020 році були також зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном. Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост Президента.

Компанія PricewaterhouseCoopers завершила у 2020 році оцінку двох торговельних марок.

За даними відповідних звітів, вартість торговельної марки «Жіночий квартал» становить 21 млн 390 тис. грн. Вартість торговельної марки «Слуга Народу», яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, склала 11 млн 200 тис. грн. Володимир Зеленський продовжує отримувати роялті від використання торгових марок. У 2020 році сума цих роялті склала 4 млн 633 тис. 832 грн та порівняно з минулим роком зменшилися.

Крім того, родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тис. грн.