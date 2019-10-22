"Дебилка": Коломойский скандально прокомментировал шутку о Гонтаревой

Коломойский по-хамски отреагировал на скандальный номер "Квартала"

У судящегося с государством олигарха, у которого отобрали "ПриватБанк" из-за невероятных по масштабам махинаций, пригорает от одного упоминания фамилии экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Вечером в понедельник, 21 октября, бывший владелец "Привата" прокомментировал совсем не смешную песенку о горящем доме Гонтаревой, причём сделал это в своём хамском стиле.

По словам бизнесмена, который вот-вот может потерять все свои активы, "травлей" номер "Квартала" он не считает.

"Гонтарева это травлей расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдёт, дебилка. Там в Лондоне их дохрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у неё мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи - это не травля? Но что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги", – заявил Коломойский.

И даже после своего эмоционального высказывания олигарх не прекращал подгорать, обозвав Гонтареву "психически неуравновешенной и сумасшедшей дурой".

Кроме того, Коломойский обозвал и министра развития экономики Тимофея Милованова, который раскритиковал выступление "квартала":

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор?".

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева связывает скандальный скетч с именем одного олигарха, однако судиться с ним она не намерена.