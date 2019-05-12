Датская школа спойлеров: Эурон Грейджой рассказал, что будет в 5 серии Игры престолов

14:02 12 мая,

Король спойлеров Игры престолов

Датский актер Йохан Филип Асбек, исполняющий в сериале Игра престолов роль гнусного, но меткого Эурона Грейджоя, не удержался от спойлеров грядущей 5 серии заключительного сезона.

У себя в инстаграме Асбек, также известный как Пилу Асбек, опубликовал фото, толсто намекнув на возможный сюрприз, связанный с драконами, в следующей серии. Напомним, после 4 серий 8 сезона в распоряжении Дейнерис Таргариен остался лишь один дракон - один был убит Королем Ночи еще в 7 сезоне, был воскрешен и зомбирован, чтобы затем пасть прахом в битве за Винтерфелл, - второй был убит лично Эуроном Грейджоем из станкового арбалета.

Как победить дракона? Рецепт знает Пилу Асбек

Тем не менее, хитрец Асбек продолжает интриговать. «Не могу дождаться пятой серии... там будет свет! И смерть... И стаканчики с кофе... [печенья] Орео? вы можете увидеть дракона... или двух... или ни одного», — сказано в подписи к фото со съемок в его инстаграме.

Игра престолов 8 сезон 5 серия - версия Эурона Грейджоя

Отметим, что Асбек стал известен благодаря датскому сериалу "Правительство", где играл мастера политического пиара. Как видим, некоторые навыки перешли из сериала в сериал.

Пост датчанина истолковали как намек на то, что драконов будет больше, возможно, у кого-то из драконов Дейнерис есть детеныши, что существенно поменяет расклад сил в схватке за Железный трон.

Дракарис против Графония

Так это или нет - узнаем совсем скоро. Напомним, премьера пятого эпизода состоится в ночь на понедельник, 13 мая 2019. Рекап серии - ждите на Без Табу.