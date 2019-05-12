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Датская школа спойлеров: Эурон Грейджой рассказал, что будет в 5 серии Игры престолов

12 мая, 14:02
Король спойлеров Игры престолов - фото 1
Король спойлеров Игры престолов

Датский актер Йохан Филип Асбек, исполняющий в сериале Игра престолов роль гнусного, но меткого Эурона Грейджоя, не удержался от спойлеров грядущей 5 серии заключительного сезона.

У себя в инстаграме Асбек, также известный как Пилу Асбек, опубликовал фото, толсто намекнув на возможный сюрприз, связанный с драконами, в следующей серии. Напомним, после 4 серий 8 сезона в распоряжении Дейнерис Таргариен остался лишь один дракон - один был убит Королем Ночи еще в 7 сезоне, был воскрешен и зомбирован, чтобы затем пасть прахом в битве за Винтерфелл, - второй был убит лично Эуроном Грейджоем из станкового арбалета.

Датская школа спойлеров: Эурон Грейджой рассказал, что будет в 5 серии Игры престолов - фото 180834

Как победить дракона? Рецепт знает Пилу Асбек

Игра престолов 8 сезон 5 серия - что будет в предпоследнем эпизоде

Тем не менее, хитрец Асбек продолжает интриговать. «Не могу дождаться пятой серии... там будет свет! И смерть... И стаканчики с кофе... [печенья] Орео? вы можете увидеть дракона... или двух... или ни одного», — сказано в подписи к фото со съемок в его инстаграме.

Датская школа спойлеров: Эурон Грейджой рассказал, что будет в 5 серии Игры престолов - фото 180833
Игра престолов 8 сезон 5 серия - версия Эурона Грейджоя

Отметим, что Асбек стал известен благодаря датскому сериалу "Правительство", где играл мастера политического пиара. Как видим, некоторые навыки перешли из сериала в сериал.

Пост датчанина истолковали как намек на то, что драконов будет больше, возможно, у кого-то из драконов Дейнерис есть детеныши, что существенно поменяет расклад сил в схватке за Железный трон.

Датская школа спойлеров: Эурон Грейджой рассказал, что будет в 5 серии Игры престолов - фото 180835
Дракарис против Графония

Так это или нет - узнаем совсем скоро. Напомним, премьера пятого эпизода состоится в ночь на понедельник, 13 мая 2019. Рекап серии - ждите на Без Табу.

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Игра Престолов Эмилия Кларк Шоубиз Новости сериалов Пилу Асбек
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