Дар`я Білодід принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020

Дар`я Білодід / Getty Images/Global Images Ukraine

У другий день змагань українська дзюдоїстка Дар`я Білодід перемогла у матчі за третє місце на Олімпійських іграх 2020 та завоювала бронзову медаль.

У вирішальному для себе поєдинку за бронзу наша співвітчизниця здолала ізраїльтянку Ширу Ішоні.

Обидві суперниці доволі рівно йшли протягом усієї сутички. Однак за секунду до завершення основного часу поєдинку українка змогла провести "утримання", яке перетворилось на "іпон".

Дар`я Білодід стала першою в історії України представницею даного виду спорту, які вдалось завоювати медаль на Олімпійських іграх.

До цього в дзюдо медалі на головних іграх чотириріччя брали лише чоловіки – Роман Гонтюк (Афіни 2004 та Пекін 2008) та Руслан Мішуренко (Сідней 2000).