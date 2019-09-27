Бегство из Зе команды: Данилюк написал заявление об отставке

Данилюк спекся

Примкнувший к движухе президента Владимира Зеленского за пару месяцев до финала предвыборной кампании экс-министр финансов Александр Данилюк решил покинуть должность секретаря СНБО.

Примечательно, что когда ему отдавали кресло руководителя Совета, эта должность была скорее номинальной, а назначение реформатора выглядело своеобразной ссылкой куда подальше от серьезных постов.

Теперь же, когда благодаря планам нового правительства Рада может утвердить выделение 27 с лишним миллиардов в распоряжение СНБО, а само ведомство станет распорядителем средств, что вообще никак не прописано в Конституции, Данилюк решился объявить о желании выйти из игры.

Сделал ли он такой выбор самостоятельно, видя, что ситуация движется не в том русле, или уйти с должности его заставили кулуарные терки, неизвестно. Впрочем, вполне может быть, что намерения спетлять связаны с развивающейся вокруг "ПриватБанка" ситуацией, ведь будучи главой минфина Данилюк наступил на горло Коломойскому, который сейчас является едва ли не самым влиятельным в стране человеком.

В офисе президента подтверждили факт написалия заявления Данилюком, и говорят, что просьбу увольить положили на стол Зеленскому перед отъездом главы государства в Нью-Йорк.

Теперь же, по некоторым данным, экс-министр может стать послом Украины в Великобритании. По крайней мере, паспорт этой страны у него есть.