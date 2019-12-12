Дайте хотя бы 80 тысяч: министр юстиции шантажирует увольнением, если ему не поднимут зп

Малюська не может выжить на 30 тысяч в месяц

Еще один чиновник из Зе команды внезапно обнаружил, что на предоставленную государством зарплату выжить его семья не способна. На сей раз на обнищание пожаловался глава минюста Денис Малюська, для которого судя по всему, с победой Зеленского только лишь началась эпоха бедности.

В интервью "24 каналу" министр юстиции заявил о том, что "надолго его не хватит", если уровень зарплаты не повысят.

И это уже с учетом значительных повышений оклада.

Как утверждает Малюська, изначально его ставка составляла 17 тысяч гривен - намного больше средней зп по Киеву и Украине. Его заместители получали примерно столько же. Когда же чиновники с удивлением для себя обнаружили, что попадание во власть не обеспечило им триллионные зарплаты, начались договорняки.

- По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а пойду. А они у меня закончатся. Год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 - надолго меня не хватит.

Свои колоссальные по меркам украинцев запросы министр поясняет тем, что "у него четверо детей". С необходимостью растрат в большой семье, разумеется, не поспоришь. Только вот зачем соглашаться занимать должность, если по-честному на госслужбе заработать много средств нельзя было никогда, не ясно.