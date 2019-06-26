Дайте денег: немецкий министр жаждет оплаты за голосование в ПАСЕ

Хайко Маас хочет денег и побыстрее

Глава министерства иностранных дел Германии спалил контору, заявив о том, что России нужно побыстрее залистать баблишка в бюджет ПАСЕ после голосования о возвращении ее делегации.

Фактически подобные заявления выглядят как явка с повинной, мол, мы обеспечили выполнение нужного вам решения, а вы теперь должны побыстрее расплатиться.

В пресс-службе МИД Германии еще раз подчеркнули, что Берлин "заинтересован в полноправном членстве РФ в Совете Европы".

- Сейчас необходимо продолжать напоминать России об обязательствах, в отношении членства в ПАСЕ. Одним из обязательств является скорейшее возобновление членских взносов, - подчеркнул алчный немецкий чиновник. - Но правительство Германии не примет нарушение международного права в виде оккупации Крыма. Именно поэтому Евросоюз продлил санкции против России на прошлой неделе.

Напомним, ради 70 миллионов евро члены ПАСЕ создали абсолютно пророссийскую систему, которая запрещает накладывать санкции на национальные делегации.

Уже вчера русские, среди которых значатся участники развязывания войны в Украине и Грузии, приступили к полноценной работе и подрыванию института Европы.

Единственный механизм ограничений, который оставляет резолюция, - отказ в подтверждении полномочий делегации того или иного государства. Украинские депутаты в ПАСЕ будут пытаться воспользоваться этим, но в изменяющим регламент документе эти пункты прописаны слишком нечетко, а пророссийское лобби очень сильно.

Более того, специально для Кремля в резолюцию вписали норму, согласно которой подавать списки депутатов-представителей можно не перед началом сессии, а в любой момент. Это и дало оккупантам возможность работать сразу же после голосования.