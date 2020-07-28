COVID-19 жестко влупил по украинцам, зараженных все больше

COVID-19 жестко влупил по украинцах, зараженных все больше

Во вторник, 28 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваний коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"28 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 66575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1629 летальных, 36744 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 919 новых случаев. Всего проведено 983 360 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 622 пациента", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.