COVID-19 унес жизни еще двух украинцев: Раскрыты детали

COVID-19 унес жизни еще двух украинцев: Раскрыты детали

Во вторник, 31 марта, в Черновицкой области коронавирус унес жизни двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По данным источника, в местной больнице скончались пациенты 1955 и 1962 г.р. Одна из жертв 3 дня лечилась дома. 25 марта она поступила в больницу. Несмотря на вентиляцию легких, ее жизнь спасти не удалось.

Второй пострадавший, - мужчина, - был госпитализирован 24 марта. Как и в первом случае, труды медиков, к сожалению, не увенчались успехом. Отягощающим фактором для спасения жизни больного был сахарный диабет.

Напомним, по состоянию на вторник, 31 марта, в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.