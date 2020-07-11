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COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше

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COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше - фото 1
COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше

В субботу, 11 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"11 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 52 843 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 372 летальные, 25 661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев. Всего проведено 786 402 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

COVID-19 продолжил наступление в Украине, жертв все больше - фото 202598

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отечественный Минздрав до сих пор не рискует ослаблять карантин во многих регионах Украины. Более того, не исключено, что Кабмин вскоре и вовсе рассмотрит вариант возвращения к жестким мерам для борьбы с COVID-19. Но для этого должны возникнуть определенные условия.

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