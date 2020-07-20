COVID-19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?

COVID-19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?

В понедельник, 20 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваний коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"20 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 59 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране пока что далека от идеала, поэтому в конце июля правительство планирует продлить карантин.