COVID-19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?
COVID-19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?
В понедельник, 20 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваний коронавирусом в Украине.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.
"20 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 59 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 560 пациентов", - говорится в сообщении.
Напомним, что…
К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране пока что далека от идеала, поэтому в конце июля правительство планирует продлить карантин.
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