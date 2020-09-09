COVID-19 продолжает косить украинцев, МОЗ испытывает оптимизм

COVID-19 продолжает косить украинцев, МОЗ испытывает оптимизм

В среду, 9 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

«В Украине зафиксирован 2551 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. 9 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 летальных, 64703 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2551 новый случай. Всего проведено 1751931 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1157 пациентов», - говорится в сообщении.

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Несмотря на неутешительные цифры глава Минздрава Максим Степанов заявляет о снижении смертности от COVID-19 в Украине.

"У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни – 2,1%. В апреле этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%", - отметил министр.