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В Умани развернут полевой госпиталь для больных коронавирусом хасидов

Вчера, 23:00
Хасидов в Умани будут лечить от COVID-19 в полевом госпитале - фото 1
Хасидов в Умани будут лечить от COVID-19 в полевом госпитале

Вместо того, чтобы банально не пропускать иностранцев на праздник, который традиционно сопровождается вакханалией и гулянками, через наши границы, власти предпочли разгребать последствия. А с ними уже начинают сталкиваться.

Как заявили сегодня в ГПСУ после встречи представителей ведомства с президентом Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натана Бен-Нуна, исполнительным директором Саги Браверманом и юристом фонда Ириной Рыбницкой, для лечения хасидов в Умани создадут инфекционный госпиталь.

В Умани уже нашли зараженных COVID-19 хасидов, больницы переполнены

Для контактировавших с зараженными туристами власти планируют открыть специальный изолятор.

"Участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош ха-Шана", - отметили в ведомстве.

По официальным данным, по состоянию на 8 сентября в Умани уже заразились коронавирусом 8 хасидов. Они находятся в одном из местных отелей, выделенных для лечения COVID-позитивных приезжих. И пока состояние хасидов не тяжелое, местные жители и врачи могут выдохнуть: на койкоместа в больницах они не претендуют. Ведь на всю Умань и близлежащие районы предусмотрено всего 35 койкомест в инфекционке. И все они уже забиты.

Так что в случае вспышек COVID-19 в регионе палаточные госпитали понадобятся не только приезжим, но и местным жителям.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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