COVID-19 мощно влупил по украинцам, установлен страшный антирекорд

COVID-19 мощно влупил по украинцам, установлен страшный антирекорд

В субботу, 25 июля, отечественный МОЗ обновил печальную статистику заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"25 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 106 новых случаев. Всего проведено 951 082 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 611 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.