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COVID-19 влупил по очередной области Украины: Кто пострадал?

12:24
COVID-19 влупил по очередной области Украины: Кто пострадал? - фото 1
COVID-19 влупил по очередной области Украины: Кто пострадал?

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Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА в Facebook.

"У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксировано COVID-19. 23.03.2020 года мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность крови кислородом) 98%", - говорится в сообщении.

COVID-19 влупил по очередной области Украины: Кто пострадал? - фото 197739

На данный момент девочка изолирована вместе с родителями; проводится работа с контактными лицами. За всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.

Напомним, по состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 подтвежденных случаев заражения COVID-19, из них 4 летальных, 1 человек излечился.

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