COVID -19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?

COVID -19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?

В понедельник, 27 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваний коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.