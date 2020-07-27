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COVID -19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?

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COVID -19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось? - фото 1
COVID -19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось?

В понедельник, 27 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваний коронавирусом в Украине.

Каждый четвертый негативный результат неверный: в МОЗ объявили о бесполезности ПЦР-тестов

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID -19 продолжил наступление в Украине: Что изменилось? - фото 203246

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.

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Без табу
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